Bignona : Les riziculteurs de Mangoulé reçoivent une importante quantité de semences

Le rendement agricole dépend en grande partie de la qualité de la semence et cela que Lamine Diédhiou, un cadre dans une institution financière de la place a compris. Il a alors décidé cette année de soutenir les populations de Mangoulé, son village, en leur donnant une tonne de semence certifiée de riz. L’objectif visé à travers ce geste est d’aider les communautés de Mangoulé à assurer leur autosuffisance alimentaire. Le chef du village de Mangoulé de même que toutes les couches de la localité ont salué cet apport de taille et s’engagent à redoubler d’effort pour produire en abondance.

Cependant, il y a beaucoup d’urgences à Mangoulé et comme il n ‘ y a pas encore de solution venant d’ailleurs, Lamine Diédhiou estime qu’il y a des choses que les filles et fils de Mangoulé peuvent prendre en charge eux-mêmes. C’est dans cette dynamique qu’il s’inscrit et invite tous les fils du village, d’ici et de la diaspora, à contribuer, sans attendre d’y être invité, à l’émergence de leur village. Pour sa part, il ne compte pas s’arrêter à ce don de semences, il envisage de faire d’autres actions pour aider son village à se mettre sur les rampes du développement.

L.BADIANE pour xibaaru.sn