Bignona : Les menuisiers initient une journée de l’arbre pour préserver leur matière première

C’est le boulevard du lycée agricole de Bignona que l’association des menuisiers ébénistes et travailleurs de bois a choisi pour reboiser à l’occasion de sa journée annuelle de l’arbre. Une journée de reboisement qui a mobilisé l’essentiel des menuisiers et travailleurs du bois de la région.

Ces dernières années, ils ont reboisé dans des forêts différentes mais cette année, ils ont choisi de planter ces arbres en pleine agglomération pour permettre aux riverains d’avoir de l’ombrage mais aussi pour atténuer le vent hivernal qui fait tomber des maisons chaque année.

Cette activité de reboisement a été coordonnée, supervisée et encadrée par le service des eaux et forêts qui en a profité, comme toujours, pour sensibiliser les populations sur l’urgence de se mobiliser pour planter des arbres vu l’agression permanente que subissent les forêts du département de Bignona.

Le chef de secteur des eaux et forêts de Bignona, le capitaine Ndiaga Seck qui a salué l’engagement des menuisiers a insisté surtout sur la nécessité de protéger les forêts

Les menuisiers et le service des eaux et forêts ont pris l’engagement de faire le suivi des arbres plantés. Les premiers vont, à la fin de l’hivernage, organiser des journées d’arrosage et le service des eaux et forêts fournit des gabions pour protéger les arbres. Cependant, conique a été donnée aux riverains afin qu’ils prennent, eux aussi, l’entretien.

Cette initiative des travailleurs du bois a démarré depuis quelques années, une manière pour eux de contribuer à la préservation de leur matière première

L.BADIANE pour xibaaru.sn