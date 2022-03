Bignona : L’insertion professionnelle des jeunes au coeur d’un forum

Dans le cadre de la coopération Bignona-Savoie notamment dans le volet formation et emploi des jeunes, un premier forum de l’insertion a été organisé à Bignona. Il s’agit de mettre en contact les jeunes notamment ceux qui sont dans la formation professionnelle et les élèves avec le monde de l’emploi. Pour cela des experts en la matière mais aussi les centres de formation ont marqué leur présence. Des échanges mais aussi des orientations ont été au menu de ce forum de deux jours qui a été une réussite de par la richesse des contenus et des ouvertures présentées aux jeunes.

Comme on le sait, de plus en plus, les jeunes s’orientent vers la formation professionnelle dans un département comme Bignona qui ne compte pas moins de 10 centres de formation, l’organisation de ce forum est plus que pertinente. Il faut noter que pour les apprenants des centres de formation professionnelle c’était une occasion de présenter au grand public leur savoir-faire. Cela a eu des effets positifs car les élèves présents et d’autres visiteurs ont commencé à vouloir s’engager dans la formation professionnelle

Le conseil départemental de Bignona, partenaire de la Savoie est résolument engagé à accompagner les jeunes dans tous les domaines y compris celui de la formation professionnelle car pour Ibrahima Diémé, Président de la commission éducation et formation de l’institution, l’objectif de faire en sorte que la formation professionnelle ne soit pas un choix par défaut. Pour cela, le conseil départemental va contribuer à rendre plus attractif ce volet de ses compétences.

Avec cette nouvelle dynamique et les opportunités qu’elle offre aux jeunes du département de Bignona, c’est la question de l’emploi des jeunes qui trouve ainsi une voie vers un lendemain meilleur

L.BADIANE pour Xibaaru