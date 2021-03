Bignona: Mamina Kamara un discours rassembleur pour la paix et la stabilité

Après les évènements douloureux que le Sénégal vient de connaître place à l’introspection. Le Président du conseil départemental de Bignona est sorti de son silence stratégique pour parler à son département.

Mamina Kamara a d’emblée exprimer sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes des manifestations, il a apporter tout son soutien aux blessés.

Mamina Kamara, a souhaité que cela ne se reproduise plus vu le passé récent particulièrement douloureux que la région sud a connu pendant près de 40 ans. Au moment où la paix revient mais vu qu’elle est encore fragile, il n’est pas trop sûr de vivre des évènements qui pourraient rappeler ce passé sombre.

Voilà pourquoi le Secrétaire général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la méthodologie invité les uns et les autres, les acteurs politiques du pouvoir comme de l’opposition, la société civile, les autorités religieuses et coutumières sans oublier les femmes du bois sacré à agir tous dans le sens de la paix, du pardon et de la réconciliation. Pour lui, on n’a pas besoin de chercher un coupable car il n’y a pas de gagnant ni de perdant dès lors qu’il y a mort d’homme.

Sur un niveau de l’action à mener pour la stabilité, le président du conseil départemental de Bignona se met sur le chemin du Président de la République, il comprend les jeunes et compte davantage les soutenir en poursuivant les actions que son institution a déjà démarré pour aider les jeunes à avoir une formation leur permettant de réussir dans leur terroir.

Le Président Kamara a aussi remercié le Président de la République qui a donné le ton en envoyant une délégation conduite par le ministre Abdou Karim Fofana présenter les condoléances de la nation. Il a salué l’état d’esprit positif des familles des victimes

Mamina Kamara a fait cette déclaration en marge de la cérémonie de lecture de coran internationale initiée par le marabout El Hadji Fansou Bodian en lieu et place du Gamou annuel qui devait se tenir ce Vendredi 19 mars 2020.

Sur cette question, Mamina Kamara a remercie le marabout pour son ouverture d’esprit et son analyse lucide de la situation qui lui ont permis de décider d’organiser le grand Gamou du département sous un format différent de ce l’on faisait.