Bignona : Pillage de la forêt de Tendouck…la population invite l’Etat à éviter un 2ème Bofa Bayotte

L’agression démesurée sur les forêts du département de Bignona ne s’estompe pas et les pilleurs se donnent tous les moyens pour arriver à leur fin. Cette fois, ils ont élu domicile dans la forêt classée de Tendouck et huit coupeurs clandestins ont été appréhendés par le comité Apaoya Karamba mis en place pour protéger la forêt contre le spectre de l’affaire Bofa Bayotte.

Et pourtant, il y a tout un arsenal de mesures prises par l’Etat notamment à la suite de l’affaire Bofa Bayotte pour lutter contre l’agression que subissent les forêts. Les habitants de Tendouck constatent pour s’en désoler que la pression sur les forêts ne faiblit pas. Chaque jour que Dieu fait, des tronçonneuses ronronnent dans les forêts et les services compétents semblent être impuissants face au phénomène. Mais pour eux, rien ne peut plus être comme avant et interpellent l’Etat.

Mais les populations de Tendouck n’avaient attendu l’Etat pour s’engager dans ce combat contre le pillage de leur forêt. En 2014 déjà, suite à la découverte d’un abattage de plus de 30 arbres, elles avaient décidé de mettre ce comité qui veille sur la forêt et le phénomène avait reculé nettement. Aujourd’hui ça recommence, il y a danger, vu leur position vis-à-vis des pilleurs de la forêt.

Ils demandent donc à l’Etat de prendre ses responsabilités car de leur côté, aujourd’hui, plus que jamais ils ne comptent pas baisser la garde.

Le matériel saisi et les coupeurs eux-mêmes ont été remis au service local des eaux et forêts mais le bois a été transporté par le même service à l’insu du comité et cela intrigue les populations de Tendouck qui commencent à se poser des questions.

L.BADIANE pour xibaaru.sn