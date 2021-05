En voila un qui a confondu le micro et la poche des autres. M. Diédhiou, célèbre rappeur à Bignona, 30 ans, a été déféré et placé sous mandat de dépôt pour vol de bétail. D’après le quotidien national Le Soleil, le mis en cause, qui est aussi conducteur de moto Jakarta, avait mis en place un vaste réseau de receleurs. Des gens à qui il proposait du bétail volé composé essentiellement de petits ruminants. À en croire le journal, il ciblait particulièrement les vendeurs de « dibiterie ».