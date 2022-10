Bignona : Une scierie clandestine découverte à Diarone

Alors que l’interdiction d’exploitation de bois court encore en Casamance, il a été découvert une scierie clandestine récemment installée dans le village de Diarone, commune de Tenghori. Informé de l’existence de cette scierie, le maire de Tenghori est entré dans une colère noire et a aussitôt envoyé une mission sur place. Le constat est alarmant et le décor sur place montre une véritable industrie de destruction massive de la forêt. Suffisant pour remonter davantage Sidy Badji qui a saisi l’autorité administrative et le responsable du service des eaux et forêts détaché dans l’arrondissement de Tenghori. Selon les informations dont nous disposons, les autorités auraient déclaré ne pas être au courant de l’existence de ces installations frauduleuses. Mais ce que le Maire de Tenghori ne comprend pas c’est le fait que jusque-là, « aucun matériel de la scierie ne soit saisi » malgré que les autorités soient informées.

Voici les images de la scierie clandestine :

L.Badiane pour Xibaaru