Bignona : YAW et les autres tranquilles…BBY en danger

Si la coalition « Yewwi askan wi » (YAW) a des difficultés dans beaucoup de localités du Pays avec le rejet ou la forclusion de ses listes, elle ne connaît pas ce genre de problèmes dans le département de Bignona, sauf à Coubalan où la liste est forclose.

Ici, la coalition qui doit avoir des difficultés est Benno Bokk Yaakar (BBY). En effet, dans certaines communes, on a noté des listes parallèles. C’est le cas à Bignona commune, Niamone, Coubalan, Tenghori, Mlomp, Sindian pour ne citer que celles-là.

C’est une première pour une coalition au pouvoir d’avoir autant de contestations dans le département de Bignona, le choc des ambitions a été plus fort que les médiations entreprises.

Dans certains cas ou dans quasi-totalité, les dissidents ne sont pas d’accord sur la tête de liste choisie ou estiment tout simplement que la personne choisie ne le mérite ou qu’elle ne peut pas faire gagner la coalition. Mais il y’en a qui estiment que les maires sortant contestés ont montré leurs limites et qu’ils doivent laisser la place à d’autres plus en mesures de conduire les destinées de la collectivité.

Cette division de BBY est un couteau à double tranchant. Elle peut servir ou desservir benno. L’avantage est que la pluralité des listes permet de disperser les voix contre et comme on est dans un mode d’élection où celui qui a plus de voix, même sans la majorité, prend le maximum de sièges, BBY peut se contenter d’avoir plus de voix que les autres et le tour est jouer.

Cependant, il faut rappeler que la coalition présidentielle n’est pas en situation de favori dans le département de Bignona où Ousmane Sonko avait gagné dans toutes les communes lors de la présidentielle de 2019. Donc si on se réfère à cette élection, une division des forces de BBY peut l’affaiblir davantage.

Mais ici, nous parlons d’élections locales or, la quasi-totalité des communes sont dirigées par des maires de BBY ce qui rééquilibre un peu les choses mais cela dépend de ce que ces maires ont fait pendant ces sept ans d’exercice. En plus de cela, il faut ajouter dans l’analyse le choix des têtes de liste et des hommes et femmes qui composent chaque liste. C’est un facteur déterminant qui peser sur le choix des électeurs

L.BADIANE pour xibaaru.sn