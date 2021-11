Biguine Gueye : « Cette liste dite parallèle à Fatick ne l’est que de nom »

Fatick : Cette liste dite parallèle ne l’est que de nom !

Matar Ba, maire sortant de la commune de Fatick, a été désigné tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakar. Dans une ville qui cristallise toutes les attentions de la classe politique, de la presse et des observateurs. Fatick est le fief, la base affective de Macky Sall qui n’y a jamais perdu d’élection depuis l’aube de son engagement politique. Conscients de cet état de fait, nous avons reconsidéré nos ambitions et avons pris l’engagement de travailler aux côtés du maire Matar Ba pour la victoire de la coalition « Benno Bokk Yaakar » telle que souhaité partout au Sénégal par le président de la République. Suivre la liste du mandataire Matar Ba, c’est donc respecter les directives du président de notre coalition.

À partir de ce moment, poser des actes fractionnistes de défiance vis-à-vis du président Macky Sall rime avec indiscipline mais surtout avec imprudence. Il est reproché à l’édile sortant Matar Ba, de n’avoir pas réussi à poser sur la table des Fatickois un bilan reluisant suite à sa gestion de la mairie de Fatick. Qu’à cela ne tienne ! Mais ce qui reste constant, c’est que dans la gestion des affaires publiques, nulle autorité ne peut se prévaloir d’avoir fait le plein sur toute la ligne en termes de bilan. Il est naturel que des failles soient donc décelées par ci par là. À partir de ce moment, il n’est pas superflu d’affirmer dans le cadre de ce sujet, qu’on peut repartir sur de nouvelles bases pour oublier et redresser.

C’est la raison pour laquelle certaines listes parallèles n’auraient dû voir le jour dans la coalition « Benno Bokk Yaakar ». Les élections locales sont une affaire des populations à la base. Et ces dernières savent très bien qui est qui et qui représente quoi. Certains discours, certains actes, certains comportements, certaines maladresses ouvrent des brèches à l’opposition. Et cela est extrêmement grave s’agissant de la ville de Fatick où Macky Sall doit conserver les scores fleuve dont il a de tout temps été gratifié. Il n’est pas trop tard de la part de ces rebelles poids plume, pour revoir leur copie. La politique n’est pas une course de vitesse, elle reste une course de fond où les plus impatients ont tendance à mordre la poussière dès le départ.

Que les dirigeants de cette liste parallèle de Fatick reviennent à la raison. Qu’ils rejoignent la coalition « Benno Bokk Yaakar » et qu’ils viennent participer à la victoire. Car disons le tout de suite, ils seront battus à plate couture s’ils restent sur leur vilaine lancée. Les populations de la cité de Mame Mindiss savent distinguer la bonne graine de l’ivraie. Ils savent que ce groupuscule soit disant aperistes n’est qu’une bande de mécontents engagés dans une stratégie de chantage qui n’a aucune chance de prospérer. Par conséquent leur fameuse liste n’est parallèle que de nom. Qu’ils rentrent dans les rangs et que nous allions vers la victoire contre l’opposition. Ensuite nous allons redresser ce qui devra l’être en compagnie du Maire Matar Ba conscient qu’il devra s’atteler à la satisfaction des besoins des populations de Fatick avec l’appui d’une équipe municipale compétente, volontariste et engagée pour l’essor de notre commune.

C’est la seule attitude qui vaille, c’est l’appel qu’a fini de nous lancer le chef de l’État, patron de notre coalition. Toute autre voie n’est que diversion, et nous refusons d’être divertis par des gens qui avaient déserté notre ville et qui veulent se proclamer aujourd’hui les Messis, faux porte drapeau d’une population qui les a tous démasqués et qui n’attend plus rien d’eux. S’ils s’entêtent dans leur folie, ils seront laminés puis sanctionnés pour indiscipline le lendemain. C’est ça la vérité.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement « Malaw »

Responsable politique à Fatick.