Sénégal, une résilience contenue, une opposition hors sujet…Par Mamadou Biguine Gueye

« Un bonheur que rien n’a entamé succombe à la moindre atteinte ; mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s’aguerrit dans l’épreuve, on résiste à n’importe quels maux, et même si l’on trébuche, on lutte encore à genoux ».

Ce mot de Sénèque sied bien à l’actuel président de la République du Sénégal. Pour ne pas le nommer, son nom est Macky Sall. Devant les incommensurable difficultés liées à la crise de la pandémie à Covid19, le chef de l’État a réussi là où l’ensemble des prétendants à son fauteuil auraient lamentablement échoué.

Pire, ces opposants ennemis et pas adversaires du tout, refusent naturellement de voir la lune qu’ils assimilent tout le temps à un soleil d’octobre, vu leur orgueil de lui adresser leurs félicitations. Ces opposants préfèrent nous pomper l’air, nous bassiner du matin au soir, du soir au matin, avec leurs discours creux, impopulaires, démagogues et politiciens.

Avides de pouvoir et incapables de mobiliser les Sénégalais, l’opposition perd le Nord à chacune des succès de l’homme de l’avenue Léopold Senghor. En atteste ses derniers accueils à Touba où le Khalife lui a renouvelle son estime, et aux États Unis où nos compatriotes sérieux lui ont manifesté tout leur engagement à le soutenir.

Acceptez la volonté divine, opposition poids plume et activistes trafiquants de passeports ! Ce pays ne vous sera jamais confié par le peuple souverain et mature du Sénégal. Avec Macky Sall, les Sénégalais ont fini de parapher le pacte de l’émergence à l’horizon 2035.

Les infrastructures foisonnent de partout. De milliers d’emplois ne cessent d’être créés. La problématique du désenclavement du pays devient un mauvais souvenir. L’assainissement connait une véritable révolution à travers le territoire national. La santé enregistre de grands bons en avant. L’éducation nationale sort la tête de l’eau.

La paix sociale grâce à la politique de promotion du dialogue social affiche le sourire. Les entreprises sont accompagnées de la façon la plus manifeste que possible. Les salaires sont payés à temps et très souvent avant la fin du mois. Qui ferait mieux ?

Il faut que nous soyons solidaires de notre président de la République chers compatriotes. Il y va de l’intérêt de notre nation. Ce débat autour d’un troisième ou quatrième mandat n’est qu’un faux débat entretenu par des colporteurs en mal de sujets. Le peuple refuse diversion !

Vive le Sénégal pour que vive l’Afrique sous le leadership éclairé et incontestable du président Macky Sall !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant.