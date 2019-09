Biguine Gueye dénonce des remous répétitifs à l’APR Fatick

En ma qualité de coordonnateur national du mouvement Malaw, il me plaît de donner mon avis sur l’actualité brûlante de Fatick, marquée ces derniers temps par une levée de boucliers des jeunes contre plusieurs responsables locaux et même parfois contre le président Macky Sall. Je précise d’emblée que je ne parle qu’en mon nom personnel. Je reconnais aux jeunes, leur droit d’exprimer leur mécontentement. Mais je leur demande de le faire de façon pacifique, disciplinée et intelligente. Ce sont des jeunes militants qui se sont beaucoup investi depuis le debut donc ils doivent faire bloc autour de leur objectif et surtout refuser de se faire manipuler. Avec une telle démarche, le président Macky Sall va mieux les suivre et saura agir au moment opportun. C’est pourquoi il leur faut juste prendre leur mal en patience. Car le chef de l’état qui est de Fatick, qui a grandi dans les rues de cette ville, qui y a créé des ASC, y a été maire, ne pourra jamais oublier cette région, ce département, cette commune. Tout comme la première dame Marieme Faye Sall qui fréquentait souvent Fatick mais qui n’y vient plus depuis très longtemps à cause de certains compottrments. Au moment où personne ne croyait en lui, c’est Fatick qui s’est levé comme un seul homme pour accompagner et propulser Macky Sall, cela lui et la première dame ne pourront jamais l’oublier . Donc je suis optimiste puisque si le président consacrait tout de suite la part belle de son magistère à Fatick, tout le monde dirait qu’il n’agit pas comme président de tous les Sénégalais. Et le président a des charges nationales très lourde, encore qu’il a à coeur de satisfaire les préoccupations de tout un peuple. Donc vilipender à longueur de journée des responsables de Fatick, c’est vilipender en même temps le président. Qui est à mes yeux l’homme le plus informé du pays. Il va corriger ce qui devra l’être le moment venu. L’exemple de mon quartier est là, il est dépourvu de leader et pourtant Ndouck est un quartier immense et historique. C’est l’un des premiers quartiers à avoir monté des comités depuis 2008-2009, et personne n’a jamais entendu ses jeunes se rebeller contre telle ou telle situation. Sous ce rapport, je demande aux responsables de cesser leurs divergences et d’arrêter pour ceux qui le font, de monter les jeunes contre leurs camarades responsables. Enfin ces divergences entre responsables qui pourtant fuient toujours la base après élection, sont le principal problème de Macky à fatick. Cela est connu de tous, y compris lui, le chef de l’état et de l’Apr. Le président, j’en suis sûr, va donc très bientôt siffler la fin de cette longue recréation pour le bonheur des jeunes, des femmes et des personnes âgées qui le méritent tant.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Ndouck/Fatick