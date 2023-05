Biguine Guèye : « Le ni Oui ni Non du président a atteint sa date de péremption»

Le ni OUI ni NON du Président SALL a atteint sa date de péremption!

« Le Président Macky SALL a le droit de briguer un troisième mandat selon la Constitution ». Voilà la conviction de l’écrasante majorité de ses partisans.

« Le président Macky SALL n’a pas le droit de briguer un troisième mandat selon la même Constitution ». Voilà la position de toute l’opposition sénégalaise, appuyée en cela par l’essentiel des personnalités qui composent les organisations de la société civile de notre pays. Cette conviction est aussi celle de grands dirigeants du Monde comme Emmanuel MACRON, Barack OBAMA pour ne citer que ces deux-là qui se sont entretenus récemment avec l’actuel Chef de l’Exécutif sénégalais.

Dans les deux cas de figure, le Président Macky SALL a cependant le dernier mot. Au-delà de son ni OUI ni NON qui maintient le suspense depuis quelques années, l’actuel locataire du Palais en est arrivé à un moment où il se trouve obligé de se déterminer. Enfin! Le temps joue gravement à sa défaveur et à celle de la coalition Benno Bokk Yakar dont il est le chef de fil.

Qu’il décide de se présenter est un risque pour lui. Qu’il décide du contraire est aussi un risque pour son parti et sa coalition. En effet, si sa candidature venait à être validée par le Conseil constitutionnel et qu’il perd l’élection, il sortira par la petite porte d’un Sénégal pour lequel il est crédité d’un bilan élogieux dans tous les secteurs de la gestion des politiques publiques. Et son aura va s’effriter aux yeux de la Communauté internationale où il pourrait perdre les chances de diriger un parmi les nombreux organismes internationaux qui lui tendent déjà les bras selon MACRON.

S’il organise et gagne l’élection dans la transparence, il aura prouvé toute sa popularité et imposera le respect du choix de son peuple à tous ceux qui lui demandaient de ne pas solliciter les suffrages de ses compatriotes. Il imposera le respect à la communauté internationale qui ne pourra plus effectuer aucune immixtion dans les affaires de notre pays. Voilà les deux principales faces de l’option que fera Macky SALL.

Mais disons-le quand même, il se fait déjà tard pour le Président Macky SALL qui jusqu’à présent ne s’est clairement prononcé ni n’a choisi un autre candidat de son camp ou proposé la tenue de primaires pour la désignation du profil qui devrait porter sa coalition. Seulement chaque minute qui passe lui met la pression puisqu’une élection présidentielle se prépare. Le Président n’aime pas communiquer sur la question de la candidature, il avait d’ailleurs interdit à ses Hommes de s’y épancher. Et les récalcitrants avaient subi les conséquences de ses sanctions. Surtout ceux qui eurent l’imprudence ou le courage de le disqualifier de la prochaine Présidentielle.

La donne semble changer de nos jours. De nombreuses personnalités, de grands responsables, beaucoup de militants et sympathisants du leader de l’APR ne cessent de l’appeler à être candidat en 2024. Dans tout le bruit et toute la pression que lui mettent les uns et les autres, Macky SALL reste dans son ni OUI ni NON. La majorité au Pouvoir semble jouer avec le feu, pour les seuls calculs du Président SALL dont la décision fait face à l’usure du temps, donc à des conséquences fâcheuses vu l’opposition qui ne cesse de se préparer pour obtenir son départ.

C’est la raison pour laquelle tout semble à l’arrêt dans son camp au moment où plusieurs candidatures ont fini d’être déclarées. Est venu pour le Président Macky SALL le moment de se prononcer. Au moins pour se libérer, libérer son camp, libérer l’Afrique et le reste du Monde. Nous le disons parce que de mémoire de Sénégalais, jamais on n’était resté, jusqu’à neuf mois d’une élection présidentielle sans pour autant que le candidat du Pouvoir sortant ne soit connu. Que Macky soit partant ou non, le peuple souverain seul va trancher au soir du 25 Février 2024.

Mamadou Biguine GUEYE

Journaliste