Biguine Gueye : « Macky Sall, un chef d’État, une œuvre colossale ! »

Oui, l’histoire bégaye, mais elle ne se répète pas. Dans la continuité de la vision du président Wade son père spirituel et prédécesseur, le président Macky Sall a transcendé les attentes du peuple sénégalais. Tous secteurs confondus s’il vous plaît ! De l’éducation aux infrastructures en passant par le social, l’économique, la culture, la santé, entre autres, l’actuel chef de l’exécutif sénégalais n’est jamais sorti du temps de l’action.

Malgré les vaines tentatives de désinformation, d’intoxication ainsi que les innombrables calomnies d’une moche opposition, l’ex meilleur premier ministre d’Abdoulaye Wade a toujours su garder son calme et sa sérénité, car résolument orienté vers la satisfaction des préoccupations de ses compatriotes. Il ne répond jamais à ses méchants détracteurs. Il ignore toujours les nihilistes et avance avec en bandoulière sa détermination à emmener le Sénégal son pays et l’Afrique son continent, vers les sentiers du développement.

En effet, grâce à son mandat de douze mois seulement à la tête de l’Union Africaine, Macky Sall a su intégrer notre continent dans le G20. Oui, l’Afrique a obtenu son siège de membre de cette prestigieuse organisation par la force de l’argumentaire du président Sall.

Nonobstant l’intérêt de réélire cet immense homme d’État (Macky Sall) au profit du Sénégal et de l’Afrique, il nous plaît de saluer avec enthousiasme et fierté le leadership de ce visionnaire hors pair.

Au peuple sénégalais souverain d’apprécier le moment venu, l’urgence et la pertinence de le porter encore à la magistrature suprême pour le parachèvement de ses chantiers qui dépassent notre seul Sénégal.

Voilà d’ailleurs tout l’enjeu et tout l’intérêt qui devraient susciter et entretenir le débat autour duquel nous invitons avec courage, arguments à l’appui, tous les intellectuels honnêtes de notre chère Nation. D’est en ouest, du Nord au Sud, il n’y a pas une seule région du Sénégal où Macky Sall n’a pas investi en termes de social, d’économie et surtout d’infrastructures. C’est ça la réalité !

Qu’il nous plaise par conséquent de rappeler au bon souvenir des uns et des autres que l’ex meilleur président de l’assemblée nationale du Sénégal demeure une valeur sûre sur laquelle quoi qu’il arrive, notre pays et notre continent devront compter. Quoi qu’il en soit, notre pays est à la croisée des chemins.

Le Sénégal affronte à partir de cette année, un tournant décisif de son histoire. Surtout avec l’exploitation des ressources pétrolières et gazières qui aiguisent l’appétit à une opposition sans expérience et composée d’individus affamés et avides de prébendes et autres espèces sonnantes et trébuchantes.

À partir de ce moment, attention chers compatriotes. Réfléchissons bien à nos choix car il y va de la destinée de notre nation. De notre commun vouloir de vie commune. Macky Sall reste et demeure au-delà de ses compétences, un homme de paix. Sinon souvenez-vous de son dernier appel de Sédhiou au MFDC à qui il a suggéré d’enterrer la hache de guerre et de venir à la table des négociations pour le retour d’une paix définitive en Casamance. Cette Casamance qui est nôtre et que nous aimons tant.

Contrairement à certains de ses ennemis déclarés, Macky Sall n’est pas cet irresponsable qui, voulant briguer la magistrature suprême, est allé se faire masser en des nuits de couvre-feu assorties de l’état d’urgence.

Qu’il pleuve ou qu’il neige, nous restons convaincus que l’actuel chef de l’État est l’homme qu’il faut à notre pays dans les dix prochaines années. C’est la conviction autour de laquelle nous invitons les uns et les autres à réfléchir et à agir. Positivement !

Mamadou Biguine Gueye