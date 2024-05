Birahim Seck interpelle le Premier ministre sur les jeux de hasard

Le phénomène des paris sportifs a pris une ampleur considérable ces dernières années, captivant un nombre croissant de jeunes. Birahim Seck a souligné les effets néfastes de cette tendance, affirmant qu’elle engendre des problèmes financiers et psychologiques graves. « Les jeunes, souvent vulnérables, sont attirés par l’illusion de gains faciles. Malheureusement, cela conduit à des comportements compulsifs et à une dégradation de leur bien-être général, » a-t-il déclaré. Seck a exhorté le Premier ministre à renforcer les régulations sur les jeux d’hasard pour protéger les jeunes contre cette spirale dangereuse.

En plus des paris sportifs, Birahim Seck a exprimé ses préoccupations concernant la consommation croissante de produits du tabac émergents, tels que la shisha et les cigarettes électroniques. Ces produits, souvent perçus à tort comme moins nocifs que les cigarettes traditionnelles, sont de plus en plus populaires parmi les jeunes. Seck a cité des études récentes montrant les effets délétères de ces substances sur la santé, notamment des risques accrus de maladies cardiovasculaires et pulmonaires.

« Il est impératif que nous agissions maintenant pour éduquer notre jeunesse sur les dangers de ces produits. Les stratégies de marketing agressif ciblent directement nos jeunes, les exposant à des risques de dépendance et de problèmes de santé à long terme, » a-t-il ajouté dans ses propos repris par nos confrères de Pressafrik. Seck a appelé à des mesures rigoureuses pour limiter l’accès à ces produits et à des campagnes de sensibilisation intensives.

Les Assises de la Justice ont servi de plateforme pour Birahim Seck afin de sensibiliser les autorités et le public à ces enjeux cruciaux. En s’adressant directement au Premier ministre, il a plaidé pour une politique plus stricte et proactive. « Notre jeunesse est notre avenir. Nous devons tout faire pour les protéger des influences néfastes qui menacent leur santé et leur bien-être, » a-t-il conclu.

La réponse du gouvernement à cet appel reste attendue, mais l’intervention de Birahim Seck pourrait bien être le catalyseur nécessaire pour une action décisive. En attendant, la société civile et les familles sont invitées à prendre conscience de ces dangers et à participer activement à la protection des jeunes générations.