Birane Seck : « Hadjibou Soumaré aurait reçu des mallettes de…»

Hadjibou Soumaré aurait reçu des mallettes pour valider la 3e candidature de Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire lors des élections présidentielles de 2020 (Par Birane Seck, Responsable APR Thiès)

Adjibou soumare aurait pu ne pas parler et ce serait alors mieux pour lui . Au nom de l’éthique de conviction et de l’éthique de responsabilité, l’ancien Premier ministre par accident du régime de Wade, celui qui se glorifie du plus médiocre bilan à la tête de la Primature devrait faire profil bas et s’effacer de l’espace public. Il n’a jamais été capable de gagner son bureau de vote de l’école Aly Ba de grand Thiès. Tous les fournisseurs qui squattaient le Ministère du budget et la Primature surnommaient Ajibou Soumare Monsieur Louma thi lek .

Tellement l’homme qui obéissait à Idy sans murmures ni hésitations aimait les dessus de table . L’ancien Premier ministre Ajibou Soumare donne les allures d’un homme intègre alors qu’il est le Bernard Madolph sénégalais . Aujourd’hui, on est en train de constater tristement que les masques commencent à tomber . Tout le monde sait que le bilan excellentissime et élogieux du Président Macky Sall empêche à une certaine opposition sociologiquement minoritaire et politiquement dépressive de tourner en rond.

Partout où le Président Macky Sall est passé, une foule immense composée de personnes responsables et mâtures l’ovationnent et lui expriment leur gratitude. Ces images qui ont fini de faire le tour du monde font peur et représentent un cinglant démenti à ces adeptes du catastrophisme et de la confusion qui ont toujours surfé sur l’impopularité du Président Macky Sall.

Aujourd’hui, tous les démocrates de tous bords, une société civile prompte à évoquer des questions de bonne gestion et de bonne gouvernance se doivent de s’interroger sur l’origine douteuse de la fortune du richissime ancien haut fonctionnaire de l’état Adjibou Soumare. L’on a souvenance de son déplacement à Abidjan, alors qu’il exerçait les fonctions de Président de l’Union africaine. Les cendres sont encore chaudes . Des mallettes d’argent lui ont été gracieusement remis par le Président Alassane Watara aux fins qu’il pose un solennel acte de légitimation de son mandat à la tête de l’État ivoirien.

Birane Seck APR Thiès