Parmi les 6 nouvelles têtes convoqués par Aliou Cissé dans sa liste de 26 joueurs pour les éliminatoires de la CAN 2022, figure le défenseur du PSG, Abdou Diallo. Ce dernier, qui hésitait entre la France et le Sénégal, ne pourra cependant pas honorer sa première sélection à cause de la décision de la LFP (Ligue de football professionnel) d’interdire aux joueurs non européens de rejoindre leur sélection.

Mais pour Abdou Diallo, ce n’est que partie remise. Sur les réseaux sociaux, il fait également part de son honneur de figurer dans la liste du Sénégal. « Même si le Covid risque de m’empêcher d’honorer ma première cape, ce n’est que partie remise In sha Allah. C’est déjà un honneur d’être voulu par le sélectionneur et le peuple. Merci pour vos messages », a-t-il publié.