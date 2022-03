Bombardement : La Gambie accueille des réfugiés de la Casamance

Le gouvernement gambien informe ses concitoyens que le Sénégal a lancé une opération militaire contre les rebelles du Mfdc dans sa région méridionale, la Casamance. L’opération n’est pas sans conséquences pour la Gambie qui commence à enregistrer l’arrivée de réfugiés.

Ainsi, le porte-parole du gouvernement gambien Ebrima G. Sankareh renseigne qu’à cause de la proximité de la zone des combats avec la Gambie, les habitants de plusieurs villages, en particulier dans les districts de Foni Bondali, Foni Kansala et Foni Bintang Karanai, sont apeurés par les coups des canons et d’obus qui atterrissent vers ces villages frontaliers gambiens.

Le gouvernement du Président Adama Barrow affirme que depuis dimanche, plusieurs réfugiés sont arrivés dans les villages de Foni Bintang, Foni Kansala et Foni Bintang Karanai. Le Président Adama Barrow a demandé au vice-président, en collaboration avec les ministères et les autres structures étatiques, de prendre en charge d’urgence les personnes déplacées et les réfugiés, renseigne L’As.