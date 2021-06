Bombardier avertit Balla Gaye : « Dans ce combat, si on peut tuer, on va le faire »

Le combat entre Balla Gaye 2 et Bombardier ne sera pas de tout repos. L’ancien roi des arènes promet l’enfer au lion de Guédiawaye.

« Qu’il se dote de toutes les capacités et forces possibles car je l’attends de pied ferme. Balla passe tout son temps à bavarder, mais il va fermer sa bouche. Je promets l’enfer à Balla Gaye, qu’il le sache. Balla, on se connaît très bien, à parler de gauche à droite, il ne fera absolument rien. Je vais lui faire vivre pire que ce qu’il a connu lors de notre premier combat », avertit le B52 dans les colonnes de Source A.

Interpellé sur le séjour de préparation de son adversaire à l’INSEP de Paris, Bombardier, réplique avec un lexique mortuaire. Il faut amener les corbillards et tout ce qui va avec puisque « c’est un combat de lutte avec frappe », rien ne va être laissé au hasard. « Dans ce combat, si on peut tuer, on va le faire », dit-il.