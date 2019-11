Les populations du Blouf bénissent la reprise des travaux du barrage d’Affiniam à Bignona

A l’arrêt depuis plus de 30 ans, les travaux de réhabilitation du barrage d’Affiniam ont en fin repris avec la présence d’ingénieurs chinois sur le site depuis le 1er Novembre dernier. Afin que les travaux se poursuivent sans perturbation ni interruption, les populations de la commune de Mangagoulack et du Blouf dans son ensemble ont organisé une journée de prière Dimanche. Hommes femmes, jeunes et moins jeunes, musulmans et catholiques, hommes politiques de l’opposition comme du pouvoir ont ensemble pris part à cet important moment pour l’arrondissement de Tendouck et le département de Bignona. La réhabilitation de ce barrage va permettre aux populations, entre autres, de récupérer leurs terres et de les mettre en valeur c’est là qu’elles sont attendues dixit le ministre conseiller Abdoulaye badji par ailleurs fils du Blouf qui a, lui aussi, pris part à cette cérémonie de haute portée qui transcende, les considérations politiques, ethniques et religieuses a-t-il ajouté.

Les travaux vont durer tout au plus 7 mois pour un coût global d’un peu moins de 4 milliards et demi, signaler que le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural et l’ambassadeur de la république de chine procéderont au lancement officiel des travaux ce Mercredi 20 Novembre

L.BADIANE pour xibaaru.sn