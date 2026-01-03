Boubacar Seye : «Je condamne l’intervention de Trump au Venezuela»

Je condamne avec la plus grande fermeté l’intervention de Trump au Venezuela et la capture du President Maduro . Une telle ingérence viole le principe de souveraineté des peuples et ne peut qu’aggraver les tensions politiques, sociales et humanitaires. L’avenir du Venezuela doit être décidé par les Vénézuéliens eux-mêmes, dans le respect du droit international et du dialogue pacifique entre les nations.

Les Etats ont un modèle économique énergivore et le monde entier doit savoir que derrière ces attaques , il y a le pétrole vénézuelien qui fait l’objet de convoitise .

Boubacar Séye

Chercheur et consultant en migrations internationales

Président fondateur d’horizon sans Frontières