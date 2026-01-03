L’OCRTIS intensifie la lutte contre le trafic de drogue à travers le pays

L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené une vaste opération de lutte contre la drogue entre le 28 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, dans plusieurs localités du territoire national. Cette offensive s’inscrit dans le cadre du renforcement des actions de sécurisation et de la lutte contre les réseaux de trafic de stupéfiants.

À Fatick, la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) a procédé à l’interpellation de trois individus au quartier Darou Salam. Les mis en cause ont été trouvés en possession de 28 cornets de chanvre indien, destinés à l’offre et à la cession.

À Touba, les éléments de la BRS de Diourbel ont appréhendé un individu en possession de 64 pilules d’ecstasy, tandis qu’à Mbacké, un autre suspect a été interpellé avec 3 pilules de la même substance.

La ville de Kaolack n’a pas été épargnée par cette opération. Au quartier Sing-Sing, la BRS a mis la main sur un individu détenant 100 pilules d’ecstasy, confirmant l’ampleur du trafic dans certaines zones urbaines.

Enfin, à Kédougou, un individu a été arrêté au quartier Lawo Tamba avec 25 comprimés de Tramadol, un médicament fréquemment détourné à des fins illicites.

L’ensemble des personnes interpellées a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Selon l’OCRTIS, les opérations de sécurisation et de lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuivent activement sur toute l’étendue du territoire national, dans le but de préserver la sécurité publique et de démanteler les réseaux criminels.