«Guerre des pétards» : Trois individus interpellés à Zac Mbao

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a procédé à l’interpellation de trois individus pour mise en danger de la vie d’autrui, à la suite de la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les images montraient des individus se livrant à une supposée « guerre des pétards » à l’intérieur d’une pâtisserie. Après vérification, les forces de l’ordre ont établi que les faits se sont effectivement déroulés à Zac Mbao, le mercredi 31 décembre 2025 aux environs de minuit, en pleine célébration du nouvel an.

Une mission a aussitôt été diligentée par le commissariat. Entendu dans le cadre de l’enquête, le gérant de la pâtisserie concernée a indiqué avoir été informé des faits par sa hiérarchie, qui lui a transmis la vidéo incriminée. Il a également précisé avoir rédigé un rapport interne afin de signaler officiellement l’incident.

La poursuite des investigations a permis d’identifier trois individus, tous employés de la pâtisserie, comme étant les protagonistes de la scène. Entendus sous le régime du procès-verbal régulier, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Toutefois, ils ont tenu à préciser que, contrairement au titre de la vidéo laissant croire à un affrontement entre deux établissements différents, il s’agissait uniquement d’un échange de pétards entre eux trois.

Les mis en cause ont également expliqué que les faits se sont produits dans un contexte où de nombreuses personnes faisaient usage de pièces d’artifice aux abords du rond-point voisin.

À l’issue de leur audition, les trois individus ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de situer toutes les responsabilités et de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.