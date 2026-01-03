Moussala : 124 ressortissants étrangers refoulés

Le Secteur frontalier de Moussala a mené, récemment, des patrouilles d’envergure dans le cadre du contrôle des documents de voyage, conformément à la réglementation en vigueur sur les droits de séjour et d’établissement des étrangers.

Ces opérations ont concerné l’ensemble de la zone frontalière allant de Moussala à Guémedjé, puis de Guémedjé à Fadougou. Sur une durée de deux (02) jours, les éléments déployés ont sillonné plusieurs localités, notamment Gare Bouréya, Bougouda, Fadougou, ainsi que leurs environs immédiats.

À l’issue de ces patrouilles, un total de cent vingt-quatre (124) ressortissants étrangers a été refoulé pour défaut de documents de voyage réglementaires.

Parallèlement aux opérations de contrôle, les Forces de Défense et de Sécurité ont procédé à des séances de sensibilisation au profit des populations locales. Celles-ci se sont tenues dans les villages concernés, en présence des chefs de village ou de leurs représentants, autour des urgences sécuritaires actuelles.

Dans cette dynamique de prévention et de lutte contre les menaces transfrontalières, les populations de la zone ont été invitées à renforcer leur collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, indépendamment de toute appartenance, afin de contribuer efficacement à la préservation de la sécurité et de la stabilité dans cette partie du pays.