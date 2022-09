Bougane dit non à une amnistie calculée

Le président chef de l’Etat a donné des instructions pour examiner les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie afin que Karim Wade et Khalifa Sall puissent recouvrer leurs droits civiques et politiques. Une demande qui a fait réagir Bougane Guèye Dany. Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp est foncièrement contre toute amnistie calculée.

« Non à une amnistie calculée. Oui pour une révision des procès de Karim Wade et Khalifa Sall comme d’ailleurs toujours réclamée par les concernés, mais pas d’amnistie calculée cherchant à immuniser une génération de politiciens voleurs de ce régime finissant. Le Président Macky Sall, à travers un tel projet veut protéger d’avance ses proches contre d’éventuelles poursuites pour enrichissements illicites et détournements de deniers publics après 2024. Libérons le pays de ce système et des voleurs de la république », a écrit Bougane sur sa page Facebook.