Bougane Guèye : « Macky veut dialoguer pour repousser la présidentielle »

Dans un entretien accordé à nos confrères de Sanslimites et placé en Une de journal Tribune ce vendredi, Bougane Gueye Dany parle des intentions de Macky Sall. Selon lui, le dialogue national est une occasion pour le chef de l’État de dérouler un plan bien pensé.

« Macky Sall veut dialoguer pour repousser la présidentielle de deux ans », avance le leader de Gëm Sa Bopp. Lors de son passage dans l’émission « En Route vers la Présidentielle 2024 » sur SeneNews, il a notamment souligné que ceux qui participeront à ce dialogue sont en faveur de Macky Sall. De plus, Bougane Gueye Dany révèle que « Gëm Sa Bopp va lancer, le jour du dialogue, la distribution de 2 millions de cartons rouges contre le 3e mandat ».

Pour rappel, le dialogue national débute ce mardi 30 mai 2023. Il réunira les représentants des acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, des chefs religieux et coutumiers, des jeunes et des femmes. Son but est de permettre des échanges et de parvenir à des consensus durables sur des questions cruciales concernant la vie nationale et l’avenir du pays.

Il est important de souligner que ce dialogue national se déroulera sur une période de quinze jours. De nombreux sujets seront inscrits à l’ordre du jour.

Source : Senenews