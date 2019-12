Boughazelli: Un « bon musulman » en prison…

Le Député Bougazelli impliqué dans une affaire de trafic de faux billets, mène une vie pieuse en se consacrant uniquement à la prière et la lecture de Xassaides à Rebeuss où il est incarcéré. L’ex député a boycotté ses promenades aux heures de sortie en cour et refuse également de pratiquer le sport. Il est trop gêné de rejoindre la cour, confie-t-on.

Seydina Fall alias Bougazelli, emprisonné à Rebeuss dans l’affaire des faux billets, mène une existence pieuse. Selon les confidences de ses proches contactés par le journal La Tribune, l’ex-député a boycotté ses promenades aux heures de sortie en cour et refuse de pratiquer le sport.

Passant le plus gros de son temps à prier et à lire des « Xassaïdes », le pensionnaire de la chambre 42 « VIP » reste trop gêné de rejoindre la cour pour faire sa promenade. Il ne serait pas abattu par son emprisonnement et se remet au Bon Dieu en essayant de faire preuve d’un moral d’acier. Bougazelli est emprisonné à la chambre 42 de la prison centrale de Rebeuss qui fait partie des cellules les plus confortables appelées cellules « Vip » de la prison.