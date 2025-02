La sentence est tombée dans l’affaire des « boulettes de suppo ». Les vendeuses Alima Fall et Maty Mbaye ont écopé de 2 ans dont 6 mois ferme. Pour Haoussou Ndiaye, elle a pris 2 ans dont 3 mois ferme. Le trio a aussi une amende ferme de 500 000 FCFA, à verser à la caisse des dépôts et consignations.

Le tribunal a condamné le reste à 2 ans dont un mois ferme et une amende ferme de 200 000 FCFA. Le juge a ordonné la confiscation et la destruction des pommades « Infidèles » et « Caviar » saisies dans la boutique d’Alima Fall, ainsi que des médicaments et compléments alimentaires saisis chez Maty Mbaye et Haoussou Ndiaye.

Sur l’action civile, il a reçu les constitutions des parties civiles de SOS Consommateurs et de l’Ordre des Médecins et condamne les prévenus à payer le franc symbolique. Il met le dépens à la charge des prévenus et fixe la durée de la contrainte par corps au maximum.