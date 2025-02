Le Ministre Olivier Boucal…un exemple de sobriété et d’humilité

On a l’habitude de dire que le pouvoir rend fou. Mais la démarche du ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public est à saluer. Et pour cause, le ministre Olivier Boucal s’est permis de faire un tour des bureaux de chaque niveau de son ministère. Ceci dans une ambiance décontractée et amicale avec son personnel pour les remobiliser et le motiver davantage dans le travail. Une démarche positivement accueille par le personnel du ministère. Prenant son temps et dans un esprit teinté d’humilité et décontracté, il s’est fait une bonne réputation depuis son début à la tête du département de la fonction publique

Malgré son jeune âge (né en 1981), le Ministre Olivier Boucal avec ses 44 années, fait preuve de sagesse et garde toujours sa tête entre ses épaules.

Et pourtant, le natif de Goudomp a un parcours académique de haute facture car après le Baccalauréat au lycée Ibou Diallo de Sédhiou dans le Pakao, il décroche un diplôme d’études approfondies (DEA) en Philosophie dans la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar et le CAES (Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire) en philosophie toujours à la FASTEF (Faculté des Sciences et Techniques de l’Education et de la Formation) en 2011.

C’est après un année dans les classes que le brillant Olivier BOUCAL est reçu à la prestigieuse école nationale d’administration (ENA) de 2012 à 2014 dans la section Inspecteur du Trésor. Fort de ce parcours, et ayant été affecté dans plusieurs services du Trésor, le Ministre Olivier BOUCAL pouvait bomber le torse car la fougue de jeunesse et les privilèges offerts par son pays en étaient de belle occasion. Mais que rien de tout cela car, dès la première approche, on le voit souriant et taquin.

En tout état de cause, le geste de mardi dernier a beaucoup marqué le personnel du ministère de la fonction publique et de la Réforme du Service public qui va sans nul doute se revigorer pour atteindre plus d’objectifs. D’ailleurs, tous les syndicats qui dénonçaient le manque de dialogue social, sont entrain de changer positivement de discours tellement les services du ministère se sont joints à l’appel des syndicats pour voir les voies et moyens à mettre en œuvre pour éviter des tensions sociales.

Et déjà, d’énormes efforts ont été consentis pour éviter les lenteurs administratives dans le traitement des actes d’intégration, d’avancement et de validation mais aussi et surtout sur la question des décisionnaires même si force est de noter qu’il reste encore des points stratégiques pour ces non fonctionnaires comme le prolongement de l’âge de la retraite entre autres.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn