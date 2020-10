Bouna Kanté (APR) plaide pour une union sacrée autour d’ Abdou Karim Fofana…

Abdou Karim Fofana est vraiment devenu le nouveau dada de la politique au niveau du département de Dakar. Le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique voit, ainsi, son aura politique monter d’un cran.

Dans son fief de Point E- Fann-Amitié, l’unanimité est presque faite autour de sa personne pour mettre le parti présidentiel dans une dynamique d’ensemble et dans une logique gagnante. La sortie, ce vendredi, de Monsieur Bouna Kanté, responsable du parti présidentiel à niveau de cette localité vient de corroborer cette ascension fulgurante d’AKF.

« Abdou Karim Fofana est un ministre travailleur, jeune et dynamique. Il a fait de bons résultats lors des dernières élections. Naturellement, nous devons créer une synergie autour de lui. Mais, je pense que le plus important, c’est de gagner ces élections et ne pas se focaliser sur les divergences », a dit ce cadre émérite à la Caisse de Dépôt et de Consignation ( CDC) et, non moins, ex-pensionnaire de l’Université de Rouen de France.