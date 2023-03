Bounkiling : Un camion termine sa course sur un enseignant

Les habitants du village de Dassilamé Pakao, situé dans la commune de Sakar (Bounkiling), sont dans l’émoi et la consternation. En effet, un chauffeur de camion ayant perdu le contrôle de son véhicule, a dérapé et écourté la vie d’un jeune enseignant en service à Kandiadiou. Il s’agit de Sidou Cissé, plus connu sous le nom de Demba. Le défunt se rendait à Médina Wandifa pour recharger sa bouteille de gaz. Mais malheureusement pour lui, sur le chemin de retour, un chauffeur de camion de sable a dérapé et l’a percuté.