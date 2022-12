Bruno d’Erneville : « Il ne sert à rien de crier scandale devant le rapport de la cour des comptes »

Notre Sénégal, un peuple devenu schizophrène par perte des symboles…par Bruno d’Erneville

En 2002 notre pays a démontré avec l’évènement du JOOLA qu’il avait la plus faible empathie au monde à l’égard de son peuple. Cela n’a pas changé depuis puisqu’à ma connaissance nous demeurons le seul peuple qui cohabite avec nos morts, non ensevelis, gisant au fond de nos eaux !

N’importe quelle humanité sur cette terre aurait sacrifié à la récupération et à l’inhumation de ces disparus. Où sont donc nos guides religieux ? N’ont-ils pas vu ce que nous avons vu ou est-ce leur réaction qui est restée inaudible ? Devant ce qui est inacceptable par la foi, peut-on se taire ?! Comment s’étonner alors qu’en 2020 un scandale aussi odieux que grotesque s’abatte sur un tel peuple avec des détournements incroyables qui se moquent une nouvelle fois, cette fois de millions de vies face au SARS COV2 ?

Notre peuple est orphelin d’une guidance aimante et responsable, pourtant il faudra un jour sortir de l’ornière . Je l’ai déjà dit et je ne cesse de le répéter depuis le naufrage du JOOLA : nous ne saurons trouver la voie du développement tant que les symboles n’auront pas été remis à l’endroit. Qui peut seulement imaginer un développement harmonieux de ce peuple sans la réhabilitation de nos morts ? Sans la considération retrouvée de nos veuves et orphelins ? Sans le respect des anciens avec la conscience collective qu’ils représentent ? Quand je parle de cela, il s’agit bien sûr de politiques publiques. Voilà je vous le donne en mille, c’est la voie à suivre avant la recherche effrénée des biens. Comme une science sans conscience, la richesse comme une fin en soi est ruine de l’âme. Elle construirait des dépressifs et personnes violentes et dangereuses pour les autres et pour elles mêmes.

Une telle politique génère de la violence dans la société, c’est bien ce que nous voyons désormais partout en ville, à la maison, à l’assemblée et sans doute à des niveaux improbables. C’est pourquoi il ne sert à rien de crier scandale devant ce rapport de la cour des compte, la frénésie en cours ne s’arrêtera pas en si bon chemin et les détournements continueront par milliards jusqu’à temps que nous fassions notre ndeup, catharsis nationale !

Bruno d’ERNEVILLE

PRÉSIDENT DU PAC