Budget 2024 : Les assurances du président de l’Assemblée Nationale

L’avenir du Sénégal s’annonce radieux avec le démarrage de l’exploitation du pétrole et du gaz, la mise en œuvre effective des programmes pluriannuels (2024-2026) et du Plan d’Actions Prioritaires (PAP3) pour la période 2024-2028, a affirmé, ce jeudi, le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Les députés ont adopté le Projet de Loi de Finances de l’année 2024 d’un montant total de 7 003,6 milliards de Francs CFA, contre 6411,5 milliards en 2023.

«Assurément, l’avenir s’annonce radieux au vu notamment du démarrage de l’exploitation du pétrole et du gaz et de la mise en œuvre effective des programmes pluriannuels (2024-2026) et du Plan d’Actions Prioritaires (PAP3) pour la période 2024-2028», a déclaré Amadou Mame Diop.

Selon le président de l’Assemblée nationale, «le profil de la Loi de Finances 2024 traduit à la fois les grandes ambitions du président de la République Macky Sall pour le Sénégal et, surtout, sa détermination à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent». Selon Senego, il estime que «la sincérité des prévisions et des projections qui sous-tendent la Loi de Finances 2024 en dit long sur les capacités» du Sénégal à «procéder à des anticipations rationnelles et à prendre en compte les risques liés au contexte international et régional».

Pour rappel, devant les députés, ce jeudi, le Ministre des Finances Mamadou Moustapha Diop a exposé et défendu le projet de budget 2024 de son ministère, chiffré à 453 107 255 439 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et 422 432 401 099 FCFA en crédits de paiement (CP).