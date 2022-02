Burundi : un albinos de 4 ans tué et démembré

Au Burundi, un petit garçon de quatre ans atteint d’albinisme a été enlevé et démembré. Les restes du petit Abdul ont été retrouvés dans une forêt, ont rapporté ce mardi 1er février l’organisation Albinos sans frontières (ASF) et un représentant des autorités.

Dans certaines régions d’Afrique, les personnes atteintes d’albinisme font régulièrement l’objet d’attaques brutales au cours desquelles les victimes sont mutilées ou tuées. Ces pratiques leurs sont infligées parce que l’on attribue à leurs parties du corps des vertus porte-bonheur et magiques.

Abdul a été enlevé samedi par trois suspects dans un taxi alors qu’il jouait avec d’autres enfants dans une banlieue de Bujumbura, a indiqué ASF.

Les ravisseurs ont emmené le garçon dans la province de Cankuzo, à environ 230 kilomètres de là, où il a été tué et démembré.

Les malfaiteurs ont coupé ses bras et ses jambes et se sont emparés de ses os, a déclaré un représentant des autorités. Sa dépouille aurait été jetée dans une forêt, où un enfant l’aurait découverte. Deux des trois suspects ont été arrêtés.

Plus de 20 victimes rien qu’au Burundi

Dans de nombreuses régions d’Afrique subsaharienne, les albinos sont abattus et tués, et leurs membres et organes sont retirés pour être utilisés dans des rituels liés à la sorcellerie, censés apporter richesse et chance. Des guérisseurs autoproclamés utilisent des parties de leur corps pour préparer des potions censées apporter chance et prospérité.

Vingt albinos ont été tués au Burundi depuis 2008 et leurs os ont été vendus en Tanzanie, où ce type de rituel est courant, a déclaré une…Lire la suite ici