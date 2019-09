Caitlyn Jenner : moquée sur son changement de sexe, elle fait taire ses détracteurs

Il y a quelques jours, Caitlyn Jenner a accepté d’évoquer sa chirurgie de réattribution sexuelle. Et elle ne manque pas d’humour pour en parler !

C’est en 2017 que Caitlyn Jenner, anciennement Bruce Jenner, se confie sur son changement de sexe dans son livre « The Secrets of My Life ». « La chirurgie a été un succès. Je me sens bien, mais surtout libre. Je vais pouvoir vivre de manière authentique pour la première fois de ma vie » avait-elle expliqué avant de préciser qu’il s’agirait de la première et dernière fois qu’elle en parlerait publiquement. Pourtant, il semblerait qu’elle ait changé d’avis depuis. Dimanche 15 septembre, la mère de Kylie et Kendall Jenner est revenue, non sans humour, sur sa chirurgie de réattribution sexuelle – qui consiste à supprimer les organes sexuels masculins et créer des organes génitaux féminins à la place – dans le « Comedy Central’s Roast » d’Alec Baldwin.

« Je sais que certains d’entre vous font des commentaires un peu bébêtes à ce sujet » a débuté Caitlyn Jenner en faisant référence à ses parties génitales, qu’elle s’amuse à appeler « Ça ». Elle poursuit à l’attention de ses détracteurs : « Laissez-moi vous rappeler que » ça » a conçu Kylie Jenner, la plus jeune milliardaire de l’Histoire à s’être faite toute seule. » Ça » a aussi créé Kendall Jenner, le modèle le mieux payé de l’univers. J’ai élevé dix enfants. J’ai actuellement, bientôt, vingt petits-enfants. Alors non, je ne l’ai pas coupé. Je l’ai laissé prendre sa retraite. » Ça » n’en pouvait plus ! », conclut-elle. Une belle manière de prouver aux yeux de tous que la star assume ses choix et ne regrette rien de sa nouvelle vie. Chapeau bas !