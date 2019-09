Regardez ce à quoi ressemble Keanu Reeves aujourd’hui

Révélé dans les années 1980 avec les films « L’Excellente Aventure de Bill et Ted », « Point Break » et « Dracula », c’est son rôle dans la trilogie « Matrix » qui va faire de lui l’acteur incontournable du cinéma d’action. À l’époque, il campe le personnage de Neo, l’un des pirates les plus recherchés du cyber-espace.

Keanu Reeves aujourd’hui

Le 31 janvier 2005, Keanu Reeves reçoit son étoile sur le prestigieux Walk of Fame à Hollywood.

Une consécration pour l’acteur. En 2014, il signe son grand retour au cinéma grâce à la trilogie « John Wick » puis va enchaîner les rôles au fil des années : « Suspicions » en 2016, « To the Bone » en 2018, « Always Be My Maybe » et « Toy Story 4 » en 2019. Vingt ans après, il signera donc son grand retour dans la saga « Matrix ».