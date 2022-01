Cameroun : Les vraies raisons des empoisonnements des émigrés (vidéo)

Série d’empoisonnement des Camerounais de la diaspora : ‘Vision 4’ dévoile les vraies raisons Image illustrative

Le Cameroun a été secoué par une série d’empoisonnement des gens revenu au bercail

Une pratique hautement condamnable

Vision 4 livre les vraies raisons

Ces derniers temps, des affaires d’empoisonnement des Camerounais de la diaspora revenu au bercail deviennent de plus en plus récurrentes. La plus récente qui a soulevé beaucoup de vague reste le décès mystérieux d’une « compatriote » rentrée des Etats unis pour célébrer son mariage au pays. Seulement, après les festivités, elle a commencé par vomir du sang et présenter des symptômes d’un empoisonnement ordinaire.

Bien avant cette affaire qui a suscité un tôlée général, d’autre Camerounais ont payé le lourd tribut dans ce phénomène d’empoisonnement.

La recrudescence de ce phénomène dangereux a poussé la chaine de télévision Vision 4 à y consacrer un billet. Comme à son habitude, Raoul BIA, grand reporter de cette chaine a creusé le sujet pour ressortir les cas avérés mais aussi les raisons qui peuvent pousser d’autres Camerounais à attenter à la vie de leur amis, frères et parents revenus de l’occident.

Selon le billet, c’est souvent la méchanceté et la jalousie qui pousse les gens à passer à l’acte. Ce qui n’est pas du tout un comportement recommandable.

Voici le sujet intéressant traité par Vision 4…

Lire la suite ici