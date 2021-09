Cameroun : sa femme le trompe…il découpe ses enfants et se suicide

Drame à Douala: à cause de l’infidélité de sa femme, il découpe ses enfants et se suicide

*La victime est un homme âgé d’environ 56 ans

*La victime était abattue par l’infidélité de sa femme

*Trois des enfants ont été découpés et sont actuellement à l’hôpital général

Le drame s’est produit au quartier PK11 de la ville de Douala lieu-dit « Vallée cocotier ».

Le nommé Foko Laurent Zavier, âgé d’environ 56 ans, découpe 3 de ses enfants à mort avant de se pendre à son domicile.

Selon le témoignage des voisins, la victime était abattue par l’infidélité de sa femme qui avait quitté le domicile conjugal pour passer 8 mois chez un autre homme. Une histoire connue de tout le quartier. La famille a essayé de réconcilier le couple. Une fois de retour à la maison, la femme a encore fugué a passé la une nuit chez un autre amoureux. Le défunt a encore découvert le double jeu de conjointe avec laquelle il était légalement marié.

Dans la nuit de dimanche à lundi, aux environs de 1 heure du matin, le voisinage a été réveillé par le cri des enfants qui se faisaient découpés par leur papa.

« On m’a appelé vers 2 heures que mon grand frère a découpé les enfants et s’est lui-même pendu. Je me suis rendu au commissariat et j’ai trouvé les enfants. Il y a trois sont découpés et actuellement à l’hôpital général. », a confié le frère de la victime…Lire la suite en cliquant ici