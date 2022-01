Cameroun : un religieux décapite sa femme qui le trompe

Un religieux catéchiste décapite sa femme dans la région de l’Extrême-Nord Le meurtrier reprocherait à sa moitié de le cocufier avec un autre catéchiste. La scène qui s’est passée dans l’Extrême Nord du Cameroun est devant la justice.

Albertine Kaiwa et ses trois frères ne savent plus à quel saint se vouer. Leur maman Martine Woyang avait été froidement assassinée par leur père Robert Taiwé, un catéchiste religieux, au mois de mars 2021. Ce dernier qui est poursuivi pour meurtre, avait été arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Kaélé, département du Mayo-Kani à l’Extrême-Nord. Il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Kaélé où il doit répondre de ses actes. Le 4 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée au 11 février prochain pour la comparution du détenu dont les raisons de l’absence à l’audience sont inconnues.

Francois Wankague le père de la défunte, plaignant dans cette affaire et sa famille qui crient vengeance, doivent s’armer de patience. Dans la salle d’audience, on notait la présence des religieuses et des prélats responsables du centre de formation des catéchistes dans lequel le mis en cause a été admis en formation pour une durée de trois ans.

De fait, le mis en cause a été renvoyé en jugement devant le TGI de Kaélé pour avoir ôté la vie à son épouse âgée de 34 ans à l’aide d’une machette. Rencontré à la sortie de l’audience, le plaignant raconte qu’au mois de mars 2021, il avait été informé par voie téléphonique par la voisine de la défunte de ce que sa fille aînée avait été décapitée par son gendre à l’aide d’une machette.

« A mon arrivé sur le lieu, j’ai trouvé le corps sans vie de ma fille baignant dans une mare de sang à l’entrée de la chambre conjugale. le catéchiste religieuxRobert Taiwé, son époux, qui semblait délirer, était assis à même le sol dans la cour. Devant lui, il y avait une machette couverte de sang. J’étais étonné de voir que le religieux qui me semblait plein de bon sens et à qui j’ai fait confiance en lui donnant ma fille s’était transformé en un monstre », explique le plaignant qui contenait à peine ses émotions. Il était accompagné des frères et sœurs de la défunte, qui voulaient en découdre avec leur beau-frère.

A la question de savoir quelle pouvait être la raison ayant poussé le religieux a commettre un crime ignoble. Une des sœurs du mis en cause, qui a requis