Campagne-Législatives : Farba Ngom rassure Mimi Touré à Agnam…

Pour le maire des Agnams, il n’y a pas de combat dans son fief pour les élections législatives. Car la victoire aux Législatives est déjà acquise, c’est une large victoire qui sera accordée au président Macky Sall par ces populations au soir du 31 Juillet prochain.

« Mme Aminata Touré, je voudrais me féliciter d’abord du choix porté sur votre personne par le président Macky Sall pour diriger la liste nationale de BBY. Je voudrais aussi vous rassurer que la victoire est déjà acquise ici et dans le département de Matam. La campagne n’est qu’une formalité car il n’y a pas de combat ici. Même si vous n’étiez pas venue nous allions assurer la victoire pour vous et pour le président Macky Sall. On a toujours été parmi les premiers du Sénégal. S’il plaît à Dieu nous aurons une majorité absolue grâce aux responsables de ce département », a renseigné le député-maire des Agnams sur les législatives.

Prenant la parole à son tour, Aminata Touré a salué l’engagement sans faille de Farba Ngom aux côtés du président Macky Sall. « Je salue votre fidélité, votre loyauté et votre engagement aux côtés du président Macky Sall. Le président Macky Sall a changé le visage du département de Matam et du Fouta en général. C’est pourquoi les populations loyales qu’elles sont, lui rendent toujours la monnaie par une victoire éclatante », s’est…Lire la suite ici