CAN 2021 : Kaba Diawara revient sur propos…sur le Sénégal

Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara est revenu sur ses propos polémiques lancés lundi dernier après la victoire des Lions du Sénégal devant le Zimbabwe, lors du premier match de la CAN 2021, dans le groupe B.

« On veut aborder le match dans la meilleure des façons. L’objectif reste la qualification même si le Sénégal est favori. Mais on veut faire la meilleure performance possible et essayer de prendre trois points ou un point. Mes propos ont été mal interprétés. Je disais qu’on avait pas d’excuses, il fallait pas attendre. Le Sénégal reste une grande équipe et mondialiste.

Nous, on n’a pas ça, c’est dans ce sens que j’ai voulu dire, je sais que c’est un pays frère et ça a choqué. Ce derby aura une saveur spéciale. Il faut bien se comporter pour donner une belle image. Les vendredis, le Sénégal et la Guinée on l’habitude de s’affronter mais ce qui est passé est passé. On est des joueurs, je crois que c’est la même génération (Kaba, Lamine Diatta, Aliou Cissé) », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant match, repris par Igfm.