Cancer du Sein : Néné Fatoumata Tall invite les femmes au dépistage précoce

Le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall réitère son engagement et invite toutes les femmes au dépistage précoce et à la pratique du sport qui diminue le risque. Car, une femme sur huit (8) est exposée au Sénégal face au cancer du sein.

En effet, le cancer du sein touche 1 femme sur 12 dans le monde. Et l’on y dénombre 2,3 millions de cas et 685 000 morts en 2020. En Afrique, la recrudescence des cancers est devenue un enjeu de santé publique.

Au Sénégal, où il reste le cancer le plus fréquent, le Président Macky Sall a rendu, depuis plus d’un an, les soins gratuits. Une mesure qui a changé indubitablement la vie des personnes touchées et celle de leur entourage.

Mme le Ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, est l’une des personnalités les plus engagées dans la lutte contre cette pathologie.

C’est pourquoi, à l’occasion de ce mois consacré à la cause (Octobre Rose), elle rappelle la gratuité du dépistage et de la prise en charge des cancers du sein grâce à la sensibilité et la bonne volonté du Président Macky Sall.