Candidat de Benno : Un apériste de Mbao propose Abdou Karim Sall

LE MINISTRE ABDOU KARIM SALL, UNE FORCE SILENCIEUSE AUX ATOUTS CONSIDÉRABLES

Au lendemain de la décision du Président Macky Sall de n’a pas briguer un deuxième quinquennat, beaucoup de voix se sont élevées qui pour annoncer candidature, qui pour donner sa position sur l’éventuel candidat qui pour parachever l’œuvre colossale du chantre du PSE. Mais ce qui est certain, c’est que la coalition présidentielle regorge de ressources capables de mener à bien cette lourde mission. Et parmi elles, le Ministre Abdou Karim Sall, Maire de la commune de Mbao et Directeur Général de l’ARTP.

Il est rare de voir un leader, avec deux bases politiques, arriver à chaque élection à remporter largement tous les scrutins organisés au Sénégal. C’est le cas du DG de l’ARTP et non moins Maire de Mbao. Très calme de nature, M. Abdou Karim Sall détient deux des bases politiques les plus fidèles et les plus entreprenantes du pays de la téranga. Avec un impressionnant background dans sa besace, il a toujours su mener à bien les missions à lui confiées par le Chef de l’État.

D’un calme légendaire qui inspire le respect, avec des qualités humaines extraordinaires, M. Abdou Karim Sall constitue l’un des atouts majeurs, aptes à diriger le Sénégal. Travailleur né, pondéré, attentif et attentionné, d’une politesse inouïe, le DG de l’ARTP serait un candidat idéal pour l’élection présidentielle du 25 Février 2024. Pour cause, pour tous les postes qu’il a eu à occuper , pour toutes les missions qu’il a eu à mener, il a eu à faire ce qu’il fallait au grand bénéfice du Sénégal.

Militant de première heure, toujours aux côtés du Président Macky Sall, sa candidature est une demande sociale, attendue par tous ses militants et sympathisants. Mener la barque sénégalaise à bon port, il en est capable car ayant toujours été au cœur du processus de ce Sénégal Émergent que nous voulons tous.

Moustapha Diop

Coordinateur du Réseau des Enseignants Apéristes de Mbao