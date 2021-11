Candidat de Yewwi à Dakar…Barth fait les yeux doux à Wardini

Investi tête de liste de la coalition Yewwi Askan wi pour la ville de Dakar, Barthélemy Dias tend la main à sa « mère » Soham Wardini.

« Par ces mots, je voudrai témoigner toute ma profonde gratitude et ma parfaite reconnaissance aux leaders de la coalition gagnante Yewwi Askan wi, pour le choix porté sur ma modeste personne pour diriger la liste de la ville de Dakar. Je tiens une fois de plus, à vous exprimer mes sincères remerciements pour marque de confiance que vous me témoignez. Je mesure à juste titre l’espoir que suscite cette candidature, c’est la raison pour laquelle j’invite ma mère Mme Soham Wardini, rous les responsables, militants et sympathisants, à se joindre à moi pour une victoire éclatante avec panache et sans bavure de notre liste dans les 19 communes, au soir du dimanche 23 janvier 2022 », écrit Dias fils sur sa page Facebook.