Candidature de Macky en 2024 : Benno maintient le flou

Les responsables de la mouvance présidentielle maintiennent le flou sur la candidature du Président Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024. « Benno Bokk Yakaar aura son candidat et on mettra tous les moyens en œuvre pour qu’il remporte l’élection Présidentielle de 2024» ont déclaré l’ensemble des membres du secrétariat exécutif de Benno dont Moustapha Niass. Ils annoncent tout de même un séminaire à l’issue duquel la coalition prendra des décisions pour choisir son candidat.

« L’élection présidentielle de 2024 se situe par conséquent à une étape cruciale de l’histoire de notre pays, en ce sens qu’elle constitue une échéance décisive à franchir pour la poursuite et l’approfondissement du Plan Sénégal Émergeant (PSE) d’ici à l’horizon 2035, mais surtout pour la consolidation de l’État de droit, la sauvegarde de la République et de notre modèle démocratique. Cette élection à venir devra permettre à la majorité, avec le candidat qu’elle aura investi, de consolider, de renforcer et d’élargir le score obtenu aux législatives et démontrer l’attachement des Sénégalais à une démocratie apaisée, avec une majorité consciente des enjeux économiques du monde et de la sécurité de notre sous-région », a affirmé le secrétariat exécutif de Benno.

Sans trahir le secret sur l’éventuelle candidature de Macky Sall à l’élection présidentielle de 20224, Moustapha Niass et Cie assurent tout de même que le prochain candidat bénéficiera de l’appui de l’appareil politique capable de le conduire à une victoire certaine, rapporte Igfm. « La majorité qui a compris le message des électeurs a décidé de s’interroger et de prendre l’initiative, pour assurer une victoire nette à la présidentielle de 2024 et maintenir les perspectives ouvertes à notre peuple par le PSE. Elle a décidé d’organiser une rencontre dans le cadre d’un séminaire, pour se doter d’un appareil politique repensé, réorganisé, mis en ordre de bataille, fonctionnant au quotidien et à tous les niveaux : national, départemental et communal, au niveau des villages, des quartiers, des entreprises, et de la diaspora. Cette importante rencontre devra élaborer les orientations stratégiques et les plans d’actions opérationnels, réalistes, capables de redynamiser la majorité et de reprendre l’initiative politique sur le terrain et dans la confrontation des idées et des programmes, afin de consolider les acquis et de convaincre la grande majorité des Sénégalais », ont-ils annoncé.