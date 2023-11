CBAO : Une grève de 72 h à partir de ce lundi décrétée

Les syndicalistes de la CBAO ont décrété à nouveau 72 heures de grève à compter de ce lundi. Selon PressAfrik, la Direction et les syndicalistes ne se sont pas entendus sur le montant à augmenter.

La source va plus loin en indiquant qu’elle « a proposé une augmentation de 50.000 F pour les salaires inférieurs à 500.000 F alors que les syndicalistes ont proposé 200.000 F. Et pour le reste des a salariés, la Direction met sur la table des pourcentages : 6% pour les salaires compris entre 500.000 et 750.000 alors que les syndicalistes avaient proposé 150.000 F et 4% pour les salaires au-delà de 750.000 F au moment où les syndicalistes avaient proposé 100.000 francs. L’autre point, la Direction propose 60.000 F comme prime de restauration à partir de janvier 2024 et 55.000 F à partir de novembre et rétroactif janvier 2023 », notent les confrères.

Vendredi dernier, il y a eu une rencontre entre le top management de la et les syndicalistes de la boîte qui sont en grève depuis quelques semaines.