Ce célèbre rappeur est tué alors qu’il mangeait avec sa copine

PnB Rock a été tué par balles alors qu’il mangeait avec sa copine, une vidéo a fuité

Un rappeur a encore perdu la vie sous les balles. Le rappeur PnB Rock, notamment connu pour son titre Selfish et ses collaborations avec Ed Sheeran, Chance the Rapper, Wiz Khalifa, 2 Chainz, Kodak Black ou encore Young Thug est mort. L’artiste qui depuis 2016 a eu 8 chansons dans le Billboard Hot 100 a été assassiné alors qu’il mangeait au restaurant Roscoe’s Chicken & Waffles, à Los Angeles, avec sa petite amie, Steph Sibounheuang.

Une vidéo postée sur TMZ a montré les derniers instants PnB Rock. On y voit le rappeur au sol, ensanglanté et « luttant pour sa vie », une vidéo que nous préférons ne pas relayer. Les tirs auraient commencé à 13h15, puis il a été transporté dans un hôpital de LA quelques minutes après la fusillade, où il a été déclaré mort à 13h59…

La fusillade détaillée, le suspect est toujours en fuite

Kelly Muniz, capitaine du Los Angeles Police Department, a raconté comment la scène se serait déroulée, comme l’a rapporté The Los Angeles Times : « Au moins un suspect s’est approché de la victime et d’un témoin féminin à l’intérieur du restaurant alors qu’ils étaient en train de manger et a exigé ‘des biens' », et « après un échange verbal, le suspect a tiré sur la victime à plusieurs reprises et s’est enfui dans une voiture de fuite dans une direction inconnue ».

L’artiste aurait donc reçu des multiples balles pour une histoire de braquage. TMZ pense aussi qu’il s’agit d’un vol de bijoux et biens de valeurs visant le natif de Philadelphie. PnB Rock avait en effet dévoilé des bijoux de luxe dans ses stories sur les réseaux le matin même. Il « semble que le tireur ait visé PnB, car personne d’autre n’a été touché ou agressé » a ajouté le tabloïd.

La dernière publication de PNB ROCK et de sa copine publié 8 heure avant le drame , c’est triste de ce dire que juste pour une localisation insta ont peut vite quitter ce monde … RIP 🕊 pic.twitter.com/wh1mxqV0v8 — ®𝙻’𝙰𝚁𝙽𝙰𝚀𝚄𝙴𝚄𝚁 𝙳𝙴 𝚃𝚆𝙸𝚃𝚃𝙴𝚁®🫀🇩🇿 (@lorabinkss) September 13, 2022

Le rappeur PnB Rock, de son vrai nom Rakim Hasheem Allen, avait tout juste 30 ans (il était né le 9 décembre 1991). Il était père de deux enfants, des filles prénommées Milan et Xuri (il a eu Xuri avec Steph Sibounheuang). « Le suspect est toujours en fuite. On nous dit qu’il y a une vidéo de surveillance qui...Lire la suite ici