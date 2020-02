Ce chien arrache le doigt de son maître avec ses crocs

C’est lors d’une bagarre entre canidés qu’un chien a arraché le doigt de son maître.

Aux environs de 23H00, une bagarre a éclaté entre un chien american Staff et un autre chien, en présence de leur maître respectif.

L’un des propriétaires a tenté de calmer son animal, un American staff. Mais ce dernier l’a mordu à la main avec une telle force qu’il lui a arraché un doigt.

La victime, un homme de 47 ans, a été transportée à l’hôpital. Il ne reverra plus jamais son doigt.

Une femme de 36 ans et un homme de 35 ans, les deux autres personnes présentes au domicile, ont également été blessées par le chien de type molossoïde et pris en charge par les secours.