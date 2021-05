Ce militaire dort…sa femme verse de l’huile chaude sur sa tête (photo)

A Agoè, une ville de l’agglomération de Lomé au Togo, un militaire a été brulé gravement à l’huile chaude par sa femme. Et pour quelle raison ?

Un acte criminel. Selon les informations, la femme présumée coupable a chauffé l’huile qu’elle a ensuite versée sur le corps de son mari qui dormait.

Pour l’heure, l’on ne connaît pas la cause exacte du drame. Mais selon un riverain : « Le 1er mai, le militaire qui était un sergent du groupement blindé à Lomé, était de service. Il est revenu dans l’après-midi du 2, étant fatigué et mécontent de n’avoir pas pu faire la fête du 1er mai. Il n’a pas voulu répondre aux questions de sa femme qui lui demandait. Si c’est maintenant qu’il revient à la maison, si c’est maintenant qu’il a jugé bon de quitter sa maîtresse avec qui il a fêté le 1er mai ? L’homme qui ne voulait pas de dispute est allé se coucher, Madame est alors allée faire bouillir l’huile et la verse sur son mari ».

Pour certains, le militaire aurait enceinté une autre femme. Celle-ci pique alors une crise de jalousie et commet son forfait.

Aux dernières nouvelles, l’homme est à l’hôpital et la femme à la gendarmerie. Les enquêtes sont en cours pour pouvoir élucider ce drame.