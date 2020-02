Ce rappeur a engagé un tueur pour tuer…sa maman

Un rappeur en herbe à Chicago a été condamné à 99 ans de prison après que lui et un tueur à gages qu’il a engagé pour abattre sa mère ont été reconnus coupables du meurtre de la femme.

Qaw’mane Wilson, connu sous le nom de ‘Young QC’, a été condamné vendredi par le juge Stanley Sacks, dans le comté de Cooks.

Le juge a également infligé au tueur à gages, Eugene Spencer, une peine similaire, 100 ans de prison pour le meurtre de la mère de Wilson, Yolanda Holmes, en 2012.

« Le mot est » matricide « , ce qui signifie le meurtre de sa propre mère », a déclaré le juge en baissant les yeux sur le banc de Wilson et Spencer, rapporte le Chicago Sun-Times .

L’aspirant rappeur Qaw’mane Wilson est représenté sur une photo de la police de Chicago. Aujourd’hui âgé de 30 ans, Wilson a été condamné vendredi à 99 ans de prison pour avoir engagé un tueur à gages pour abattre sa mère en 2012

Vendredi, un juge de Chicago a noté ce qui était devenu évident au cours de l’affaire, à savoir que Wilson, qui avait 23 ans au moment où Yolanda Holmes a été abattue dans son appartement de North Side, avait été choyée par sa mère lorsqu’il avait ordonné sa mort.

«Tout ce qu’il voulait, sa mère le lui a donné. Une voiture. Un travail. On pourrait dire qu’il a été gâté. Elle a donné la vie à Qaw’mane, et c’était son choix de l’éloigner d’elle », a déclaré le juge lors de la condamnation de l’homme.

Les procureurs ont déclaré que la petite amie de Sencer et Wilson s’était rendue à l’appartement de Holmes dans le quartier Uptown le 12 septembre 2012, pour commettre le meurtre afin que le rappeur puisse vider ses comptes bancaires.

Les dossiers ont montré que le fils de la femme avait retiré près de 70000 $ de ses comptes dans les mois qui ont suivi sa mort, et dépensé l’argent pour des vêtements flashy et pour ajouter des ailes de mouette à une voiture de muscle Ford Mustang coûteuse qu’elle lui avait donnée.

Dans une vidéo que Wilson a filmée et publiée en ligne, on le voit jeter de l’argent à ses partisans et dire qu’il sait comment « redonner » à ses fans.

Wilson, maintenant âgé de 30 ans, avec de longs dreadlocks tirés dans un nœud supérieur vendredi, a hoché la tête lorsque le juge a prononcé la peine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quelque chose à dire avant que Sacks ne rende sa décision, Wilson a été bref, rapporte le Times.

« Je veux juste dire que personne n’a aimé ma mère plus que moi », a-t-il déclaré. «Elle était tout ce que j’avais. C’est ça.’

Des proches ont déclaré que le meurtre de Holmes et les accusations portées contre son fils près d’un an plus tard avaient «déchiré un trou» dans la famille très unie.

Sondra Jackson, la tante de Holmes, a assisté à chaque jour du procès d’une semaine l’année dernière avec un groupe de membres de sa famille et s’est toujours assise du côté de la salle d’audience derrière les procureurs, rapporte le Sun-Times.

« Après tout cela, nous ne comprenons toujours pas pourquoi il l’a fait », a déclaré Jackson à l’époque. «Nous sommes simplement heureux d’en finir avec ça».