CEM de Hann : Les élèves s’illustrent de la pire des manières…des sanctions demandées

Des images choquantes font le tour des réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés hier mercredi. Une vidéo montre une salle de classe complètement sens dessus dessous. Des tables-bancs renversés, des cahiers déchirés. La scène se déroule au Cem Hann. Cette scène ahurissante a fait réagir le vice-président de l’Union nationale des parents d’élèves et étudiants du Sénégal (UNAPES). Cheikh Gueye, au micro de nos confrères d’Iradio, réclame des sanctions contre ces élèves.

« C’est un réflexe incivique qui ne cadre pas avec l’éducation que les enfants doivent recevoir au niveau de l’école et des classes », fulmine Gueye, amer.

« Ce geste-là, c’est inqualifiable à la limite. Ça rentre toujours, dans le cadre, de l’éducation civique, des instructions civiques, que les enfants doivent recevoir au niveau des écoles, et qu’ils ne reçoivent plus. Mais c’est déplorable. Il faut sanctionner parce qu’aujourd’hui, au Sénégal, on ne sanctionne plus à tous les niveaux surtout au niveau de l’école. L’enfant doit savoir qu’il y a le bâton et la carotte. Où est ce que les suivants vont s’asseoir demain si les autres détruisent les bancs ? C’est incivique. Les parents d’élèves doivent éduquer les enfants à la maison pour qu’ils aient les bons réflexes. Parce que là, il s’agit de biens communs à ne pas détruire. Aujourd’hui, les enfants, à la limite, ils sont laissés à eux-mêmes même à l’école. Il faut sanctionner. L’enfant doit avoir peur. La responsabilité est à tous les niveaux. Nous pensons qu’il faut requalifier les choses. L’éducation est en train d’aller dans le mauvais sens. Il faut rectifier plein de choses et à tous les niveaux », se désole-t-il.